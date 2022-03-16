5 актёров и актрис, которые подставили под удар здоровье и экстремально похудели ради роли

Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая сильно похудела ради роли. Фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto, © YouTube / ASKonchalovsky

Обычно, обсуждая преображения звёзд ради ролей, первым делом вспоминают голливудских актёров-мужчин. Эту подборку, наоборот, хочется начать с нашей девушки. Для роли в драме Андрея Кончаловского "Рай" Юлия Высоцкая нещадно худела, чтобы стать похожей на настоящую узницу концлагеря. С заданием актриса справилась на ура. Мало того, она не только рискнула здоровьем, но и пожертвовала волосами. Старания окупились: картина взяла "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале, а Юлии достались восхищения критиков и фанатов.

Александр Семчев

Актёр сел на диету. Фото © Twitter / sohi1962

Кто помнит Александра Семчева, всегда представляет его в образе мужчины крайне больших габаритов. Но, оказывается, в начале десятых 200-килограммовый актёр сильно похудел — всё благодаря создателям сериала "Игрушки". Одна загвоздка: спустя несколько лет килограммы вернулись на место. Александра такая ситуация не устроила, к концу десятых он снова взялся за здоровье. Никаких булочек, спорт — в итоге сбросил целых 100 кг! Но на этот раз все метаморфозы в первую очередь для себя и только потом — для работы.

Энн Хэтэуэй

Фото © "Кинопоиск" / "Отверженные", Энн Хэтэуэй

В 2012 году на экраны вышел фильм "Отверженные" с Хью Джекманом и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Отличные сборы, положительные оценки критиков, но чем действительно публика восхищается до сих пор, так это тем, как Энн вжилась в роль Фантины: чтобы сыграть эту героиню, актриса похудела на 11 килограммов. Добиться таких результатов в крайне короткий срок помогли занятия с личным тренером, питание по 500 килокалорий в день и... стресс. Ведь от того, как отощает Хэтэуэй, зависел график съёмок!

Крис Хемсворт

Фото © "Кинопоиск" / Крис Хемсворт, © Twitter / AveMisha

Сейчас для всего мира Крис Хемсворт — богоподобный качок, но мало кто знает, что между съёмками в марвеловских хитах артист успевал сниматься и в других фильмах. Так, например, в 2015-м на экраны вышел фильм "В сердце моря", в котором актёр был ничуть не похож на Тора. Ничего удивительного, ведь ради роли Крис сбросил 15 кг. А самое удивительное, что сразу после окончания съёмок Хемсворт снова начал набирать массу, чтобы подготовиться к игре в картине "Тор: Рагнарёк".

Адам Драйвер

Фото © "Кинопоиск" / Адам Драйвер, "Молчание"