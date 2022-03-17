Топ-5 самых эмоционально нестабильных знаков зодиака
Давайте снова углубимся в характеристику знаков зодиака. Как вы думаете, какой из них окажется самым эмоциональным? Это будут Рыбы, Рак или Козерог? Нет ли вашего знака в списке "истеричек"?
Знак зодиака Рак (июнь – июль)
Самые эмоционально неустойчивые знаки зодиака. Фото © Pexels
Говоря об эмоциональных знаках зодиака, нельзя не упомянуть людей, рождённых под знаком Рака. Чувствительные, с тонкой душевной организацией представители этого зодиакального знака постоянно треплют нервы не только себе, но и всем вокруг. Стоит сказать что-то, что не понравится Раку, особенно женщине, как можно тут же забыть про общение с этим человеком. Люди-Раки потом сами вернутся к вам, как только эмоции улягутся, и смогут снова трезво мыслить.
Знак зодиака Овен (март – апрель)
Эмоциональный знак зодиака Овен. Фото © Pexels
Этот весенний знак зодиака не отстаёт, особенно если Овен — женщина. Темпераментные и страстные, люди стихии огня тоже входят в топ лидеров по эмоциональности, их чувства меняются минимум по десять раз в день: за скандалами, криком, слезами непременно следует смех и наоборот.
Знак зодиака Рыбы (февраль – март)
Эмоциональный знак зодиака Рыбы. Фото © Pexels
Какой знак зодиака может за мгновение превратиться из веселящегося оптимиста в ревущего пессимиста? Рыбы! Астрологи считают представителей этого знака самыми эмоциональными и нестабильными. Постоянные перепады настроения, зависящие от даже самых незначительных изменений, частые слёзы и обиды — всем этим живут люди стихии воды.
Знак зодиака Весы (сентябрь – октябрь)
Самые эмоционально сложные знаки зодиака. Фото © Pexels
Самый добрый знак зодиака — это люди-Весы. Но и им не чужды эмоциональные перепады. Часто ставят себя на место других и максимально ненавидят делать выбор. Отсюда и подорванная психика женщин-Весов. Хотя и мужчины этого знака зодиака тоже максимально нестабильны и часто меняются в настроении.
Знак зодиака Скорпион (октябрь – ноябрь)
Самые безумные знаки зодиака. Фото © Pexels
Кто же самый жестокий знак зодиака? А самый токсичный? Конечно, Скорпион. Мстительность, опасность — всё про него. Люди, рождённые с этим знаком зодиака, в особенности женщины, отличаются чрезмерной эмоциональностью и желанием играть драму на публику. Хотите жить спокойно — никогда не ругайтесь с нестабильными Скорпионами.
А ваш знак зодиака оказался в этом списке?
WOW-news
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