Как выглядят женщины богатейших мужчин планеты
Не все из мужчин, попавшие в топ самых богатых людей по версии Forbes в 2022 году, холостяки. Многие из тех, кто занял первые строчки, уже давно женаты или разведены. Но кто эти женщины?
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Илон Маск, певица Граймс и актриса Наташа Бассет
Самый богатый человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск был женат трижды. С первой супругой, писательницей Джастин Уилсон, бизнесмен учился в одном университете. Второй и третий раз он женился на одной и той же женщине — актрисе Талуле Райли. Пара окончательно распалась в 2016-м.
Певица Граймс и предприниматель Илон Маск. Фото © ТАСС / Kristin Callahan / Ace Pictures via ZUMA Press
Последние длительные отношения Маска — с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше). Об их расставании стало известно в сентябре 2021-го. Разрыв не помешал возлюбленным остаться в хороших отношениях. Вместе Маск и Граймс воспитывают сына Икса Эш Эй Твелв и дочь Экзу Дарк Сайдерил. Причём младшая наследница миллиардера появилась на свет в декабре прошлого года, когда Маск и Граймс уже были не вместе. Малышку выносила суррогатная мать.
Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett, фотограф nYree Mackenzie
По слухам, сейчас Илон Маск встречается с актрисой Наташей Бассет. Но той не стоит списывать прошлую пассию богатого кавалера со счетов. Всё дело в том, что певица Граймс утверждает: они с основателем "Теслы" не планируют останавливаться на двух общих детях.
Джефф Безос и Лорен Санчес
У основателя "Амазона" Джеффа Безоса с личной жизнью, как и у Илона Маска, сложилось не очень. Его развод с супругой Маккензи Безос в 2019-м на тот момент стал самым дорогим в истории. Маккензи получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив бывшему мужу остальные 75%. Напомним, что пара познакомилась, работая в одном офисе в Нью-Йорке, а поженилась в 1993 году.
Джефф Безос и Маккензи Безос. Фото © ТАСС / Prensa Internacional via ZUMA Wire
Сейчас сердце Безоса, состояние которого превышает 176 миллиардов долларов, несвободно. Вот уже несколько лет предприниматель встречается с журналисткой Лорен Санчес. Как писала западная пресса, именно знакомство с Лорен стало причиной, по которой распался брак Джеффа Безоса с Маккензи.
Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес. Фото © ТАСС / Richard Shotwell / Invision / AP
Бернар Арно и Элен Мерсье-Арно
Бернар Арно и Элен Мерсье-Арно. Фото © ТАСС / AP Photo / Lewis Joly
Спутницей жизни самого богатого человека Европы, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy стала Элен Мерсье-Арно, с которой бизнесмен обвенчался в 1990 году. Пианистка в прошлом, Элен страстью к музыке не переболела, поэтому и по сей день музицирует по три–четыре часа.
Билл Гейтс и... любовницы?
Билл Гейтс и Мелинда Гейтс. Фото © ТАСС / imago images / MediaPunch
Поговорим про компьютерный софт? Всем же известно имя Билла Гейтса, одного из создателей и бывшего крупнейшего акционера компании Microsoft. С 1994 по 2021 год бизнесмен был в браке с Мелиндой Френч Гейтс. Кстати, бывшая жена работала в отделе маркетинга компании Microsoft. Несмотря на разрыв семейных отношений, экс-супруги продолжают вместе работать над общим благотворительным фондом. По слухам, причиной разрыва стала любовь Гейтса к распутной жизни с оргиями, проститутками и стрип-клубами.
Уоррен Баффетт и Астрид Менкс
Уоррен Баффетт и Астрид Менкс. Фото © Getty Images / Scott Olson
На почётном пятом месте в списке самых богатых мужчин планеты — американский предприниматель, инвестор Уоррен Баффетт. А вместе с ним и его замечательная супруга Астрид Менкс. Для Баффетта брак с Менкс стал вторым. Его первая жена Сьюзан умерла в 2004-м, до её кончины они были в официальном браке. Но задолго до смерти Сьюзан Баффетт миллиардер начал крутить романы на стороне. Интересно, что с Астрид Менкс Баффетта познакомила как раз первая супруга. Поженились инвестор и его избранница в 2006-м, когда Баффетту было 76, а Астрид 60 лет.