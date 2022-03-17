Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram, оставив фанатов без голых фото и семейных интриг
Что стало причиной такого поступка звезды, пока неясно. Сама Бритни и её жених Сэм Асгари ситуацию не комментируют. А представители соцсети заявили, что они к исчезновению странички непричастны.
Семейные тайны и сексуальные фотосессии Бритни Спирс резко канули в Лету... Всё потому, что аккаунт американской поп-певицы таинственно исчез из Instagram. С бесследной пропажей странички в "Инсте" Бритни потеряла возможность высказываться и хвастаться красивой жизнью. Фанаты знают, что в последние месяцы Спирс особенно изливала душу в постах. "Инстаграм" она использовала как площадку для рассказов о семейных драмах, периоде, когда её опекуном был отец, а также о любви к жениху, фитнес-тренеру Сэму Асгари.
Бритни Спирс. Фото © Instagram / britneyspears
Поклонники Бритни в замешательстве и не понимают, почему их любимица решилась на уход из соцсети. Тем более что ни один из последних постов Спирс не предвещал такого развития событий. В "Инстаграме" певица рассказывала и о хорошем, и о плохом, используя приложение как оружие против близких людей, причинивших ей много боли. "Я отдавала всё, когда работала, только для того, чтобы меня буквально выбросили… Я была не более чем марионеткой для своей семьи, а для публики просто выступала на сцене и делала то, что мне говорили делать", — сетовала Бритни Спирс.
Выяснить, куда же пропал аккаунт исполнительницы, попытался портал TMZ. Журналисты обратились в поддержку "Инстаграма". Как оказалось, соцсеть не удаляла страничку Бритни, так что, по-видимому, певица сделала это сама.
Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона 2000-х годов. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру десятки хитов, включая Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, Бритни оказалась под опекой собственного отца. Избавиться от надзора она смогла осенью 2021-го. Подробнее о биографии Бритни Спирс читайте на сайте uznayvse.ru.
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