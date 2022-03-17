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17 марта, 09:48

Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram, оставив фанатов без голых фото и семейных интриг

Что стало причиной такого поступка звезды, пока неясно. Сама Бритни и её жених Сэм Асгари ситуацию не комментируют. А представители соцсети заявили, что они к исчезновению странички непричастны.

Семейные тайны и сексуальные фотосессии Бритни Спирс резко канули в Лету... Всё потому, что аккаунт американской поп-певицы таинственно исчез из Instagram. С бесследной пропажей странички в "Инсте" Бритни потеряла возможность высказываться и хвастаться красивой жизнью. Фанаты знают, что в последние месяцы Спирс особенно изливала душу в постах. "Инстаграм" она использовала как площадку для рассказов о семейных драмах, периоде, когда её опекуном был отец, а также о любви к жениху, фитнес-тренеру Сэму Асгари.

Бритни Спирс. Фото © Instagram / britneyspears

Бритни Спирс. Фото © Instagram / britneyspears

Поклонники Бритни в замешательстве и не понимают, почему их любимица решилась на уход из соцсети. Тем более что ни один из последних постов Спирс не предвещал такого развития событий. В "Инстаграме" певица рассказывала и о хорошем, и о плохом, используя приложение как оружие против близких людей, причинивших ей много боли. "Я отдавала всё, когда работала, только для того, чтобы меня буквально выбросили… Я была не более чем марионеткой для своей семьи, а для публики просто выступала на сцене и делала то, что мне говорили делать", — сетовала Бритни Спирс.

Выяснить, куда же пропал аккаунт исполнительницы, попытался портал TMZ. Журналисты обратились в поддержку "Инстаграма". Как оказалось, соцсеть не удаляла страничку Бритни, так что, по-видимому, певица сделала это сама.

Бритни Спирс выложила такие голые фото, что не оставила фанатам простора для фантазии

Бритни Спирс выложила такие голые фото, что не оставила фанатам простора для фантазии

Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона 2000-х годов. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру десятки хитов, включая Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, Бритни оказалась под опекой собственного отца. Избавиться от надзора она смогла осенью 2021-го. Подробнее о биографии Бритни Спирс читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

Instagram / britneyspears

Марта Белова

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