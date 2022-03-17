Билан лёг в больницу на операцию и честно рассказал, как заливал боль алкоголем

Любимец публики певец Дима Билан очутился на больничной койке. 40-летнему наставнику шоу "Голос" 18 марта предстоит плановая операция. О вмешательстве заслуженный артист России поспешил предупредить поклонников до того, как в прессе появятся слухи. Билан пояснил, что, расставив точки над "i", пытается опередить истерию и домыслы. Обращение к фанатам исполнитель оставил в своём телеграм-канале. Как заметил певец, он "никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями своей непубличной жизни". Видимо, нынешняя ситуация со здоровьем Билана требует откровений.

Дима Билан попал в больницу

"Я уже целый год живу не в очень удобных условиях. <…> У меня, в принципе, с 12 лет с определённой там историей пищеварительной всей. И скажешь — плохо, и не скажешь — плохо. В общем, как бы это моё дело. Я считаю, что я не буду вдаваться в подробности, но то, что её нужно было сделать, и она (проблема. — Прим. Лайфа) обострилась после ковида, после первого, потом как-то я её загасил, давал концерты, был "Голос", проект. Я не мог вообще выпасть ни на секунду никуда абсолютно, потому что вспомните, сколько было в прошлом году сделано", — рассказал Дима Билан о проблемах со здоровьем.

Дима Билан лёг в больницу и откровенно рассказал, как заливал боль алкоголем. Видео © Telegram / bilanofficial

Певец заметил, что последние недели налаживал сон и своё общее состояние, готовясь к хирургическому вмешательству. "После ковида это всё (проблемы со здоровьем. — Прим. Лайфа) обострилось. И я, конечно, боль, честно вам скажу, ещё и заливал. Всё в одну кучу. Всё в одну кучу. И в прошлом году я собирался сделать, и в этом году я уже лёг вот сюда же, чтобы сделать чекап, приготовиться к операции, но просто заболел ковидом второй раз, "омикроном". И опять оно обострилось", — поведал Дима Билан.

Артист поблагодарил фанатов и подписчиков за понимание и пообещал держать в курсе ситуации и делиться новыми роликами.