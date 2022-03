Режиссёр пустил слух о деменции у Брюса Уиллиса, но не всё так однозначно

У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию?

Как сообщил портал New Zealand Herald, пока Уиллис всё ещё может играть, потому старается заработать как можно больше денег, чтобы на пенсии жить, не переживая ни о чём. Почему к здоровью 66-летней звезды "Крепкого орешка" приковано столько внимания? Всё дело в том, что фанаты не могут понять, зачем Брюс снимается в низкопробных фильмах. По данным IMDb, в этом году выйдет 11 практически никому не известных картин с участием Уиллиса. Обсуждение ситуации вокруг экс-звезды первого ранга началось на ютуб-канале Half in the Bag. Там в том числе упомянули и неподтверждённую информацию, что все реплики актёру подсказывают через суфлёра.