Режиссёр пустил слух о деменции у Брюса Уиллиса, но не всё так однозначно

Некогда один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда — Брюс Уиллис давно борется с деменцией. С таким утверждением выступил известный кинорежиссёр, сценарист Мэтт Эскандари, после чего в прессе появились сообщения о том, что из-за слабоумия "крепкому орешку" даже придётся отказаться от съёмок в кино. 19 марта Брюсу Уиллису исполнится 67 лет, и сам он слухи о серьёзных проблемах со здоровьем никак не комментирует. Артист предпочитает отмалчиваться, при этом продолжает вести аккаунт в "Инстаграме", делясь с подписчиками фото из повседневной жизни.

У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию?

Брюс Уиллис завершает карьеру в кино из-за деменции? Фото © Instagram / dobledebruce

Как сообщил портал New Zealand Herald, пока Уиллис всё ещё может играть, потому старается заработать как можно больше денег, чтобы на пенсии жить, не переживая ни о чём. Почему к здоровью 66-летней звезды "Крепкого орешка" приковано столько внимания? Всё дело в том, что фанаты не могут понять, зачем Брюс снимается в низкопробных фильмах. По данным IMDb, в этом году выйдет 11 практически никому не известных картин с участием Уиллиса. Обсуждение ситуации вокруг экс-звезды первого ранга началось на ютуб-канале Half in the Bag. Там в том числе упомянули и неподтверждённую информацию, что все реплики актёру подсказывают через суфлёра.

В комментариях обозначился и режиссёр Мэтт Эскандари, снявший несколько фильмов с Уиллисом. Один из пользователей читал, что актёр страдает от деменции, и Эскандари подтвердил это. "Да, это правда, чувак, я снял с ним четыре фильма, поэтому я знаю из первых рук. Это грустная ситуация, когда такая легенда, как Брюс, угасает прямо на твоих глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет", — ответил Мэтт Эскандари.

А комментируя реплику другого юзера, который отметил, что Уиллис "впал в немилость" после работы с такими режиссёрами, как Квентин Тарантино, Брайан Де Пальма и Уэс Андерсон, Эскандари прямо написал: "У него слабоумие".

Что такое деменция?

Деменция является заболеванием, в процессе которого нарушаются когнитивные способности больного, то есть человек потихоньку теряет способность мыслить. Он перестаёт узнавать людей, предметы, у больного случаются провалы в памяти и дезориентация.

Впервые о том, что Уиллис борется с потерей памяти, в январе 2021-го написал журнал OK! Появилась эта информация после того, как актёра выгнали из аптеки за отказ надеть медицинскую маску. На шее Брюса в тот момент была бандана, и он мог повязать её на лицо. Но Уиллис не стал этого делать и просто ушёл, оставшись без покупок. Как поведал инсайдер, артист забыл сместить бандану, чтобы прикрыть нос и рот. В то же время подчёркивалось, что официальный диагноз "деменция" Брюсу Уиллису не поставлен.

Брюс Уиллис и его любимая Линдси Де Санто. Фото © Instagram / dobledebruce