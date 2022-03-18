Эксперт Кашкин раскрыл опасности VPN-сервисов

Сегодня спрос на использование технологии VPN крайне высок. Она абсолютно законна и даёт возможность гражданам пользоваться заблокированными социальными сетями и разными информационными ресурсами. В то же время, как утверждает доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, VPN может таить в себе несколько технических опасностей для пользователей.

Как уточняется, в первую очередь речь идёт о бесплатных сервисах, которые доступны для свободного скачивания. Под угрозой личные данные пользователя, заметил специалист.

"Бесплатные сервисы зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующем VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованных в подобной информации, крайне велик", — уточнил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег и вы платите за неё либо непосредственно, приобретая платный VPN-сервис, либо оплачиваете косвенно, пользуясь бесплатным сервисом. Самый безобидный вариант — много рекламных вставок при использовании VPN: это даёт бесплатному сервису возможность получать доход со своей деятельности. Однако в иных случаях приложение может потребовать от пользователя разрешения на доступ к различным файлам, что чревато кражей личной информации, подчеркнул Кашкин. По его мнению, использование платных VPN-сервисов также не гарантирует полной безопасности, но в этом случае вероятность стать жертвой киберпреступников или навязчивых маркетологов будет меньше.