Эксперт Кашкин раскрыл опасности VPN-сервисов
Если пользователь использует платный VPN — это не гарантирует ему полной безопасности, но вероятность стать жертвой киберпреступников или навязчивых маркетологов будет меньше, добавил специалист.
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Сегодня спрос на использование технологии VPN крайне высок. Она абсолютно законна и даёт возможность гражданам пользоваться заблокированными социальными сетями и разными информационными ресурсами. В то же время, как утверждает доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, VPN может таить в себе несколько технических опасностей для пользователей.
Как уточняется, в первую очередь речь идёт о бесплатных сервисах, которые доступны для свободного скачивания. Под угрозой личные данные пользователя, заметил специалист.
"Бесплатные сервисы зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующем VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованных в подобной информации, крайне велик", — уточнил эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег и вы платите за неё либо непосредственно, приобретая платный VPN-сервис, либо оплачиваете косвенно, пользуясь бесплатным сервисом. Самый безобидный вариант — много рекламных вставок при использовании VPN: это даёт бесплатному сервису возможность получать доход со своей деятельности. Однако в иных случаях приложение может потребовать от пользователя разрешения на доступ к различным файлам, что чревато кражей личной информации, подчеркнул Кашкин. По его мнению, использование платных VPN-сервисов также не гарантирует полной безопасности, но в этом случае вероятность стать жертвой киберпреступников или навязчивых маркетологов будет меньше.
Ранее адвокат Калой Ахильгов рассказал, что ждёт россиян за использование VPN. Эксперт выразил недоумение, как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.