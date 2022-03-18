МО РФ: Украинские националисты ведут активные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя

Утверждается, что боевики хотят от властей страны, чтобы им направили поддержку, поскольку понимают, что без усиления не способны выполнить поставленные задачи.

Украинские националисты, находящиеся в Мариуполе, ведут активные переговоры с Киевом по разблокированию города и направлению им поддержки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По радиоперехватам достоверно установлено, что в городе националисты ведут интенсивные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя и направлению им поддержки, так как понимают, что без усиления они не способны выполнить поставленные задачи", — пояснил он.

По словам Мизинцева, за последние несколько дней интенсивность переговоров значительно выросла, при этом они с обеих сторон проходят в крайне грубых тонах. Как утверждается, с одной стороны, националисты в Мариуполе осознают своё положение и чувствуют безысходность, а с другой — украинские власти понимают, что не могут оказать какую-либо помощь.

"Кроме того, официальными должностными лицами Киева озвучивается риторика о том, что боевики в осаждённом городе должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя". При этом обязательно оговаривается, что для выполнения этой "великой" миссии у националистов есть более 200 тысяч человек мирного населения, которых они могут использовать "по полной" в качестве живого щита", — подчеркнул Мизинцев.