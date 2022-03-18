ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 19:27
9429

МО РФ: Украинские националисты ведут активные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя

Утверждается, что боевики хотят от властей страны, чтобы им направили поддержку, поскольку понимают, что без усиления не способны выполнить поставленные задачи.

Украинские националисты, находящиеся в Мариуполе, ведут активные переговоры с Киевом по разблокированию города и направлению им поддержки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По радиоперехватам достоверно установлено, что в городе националисты ведут интенсивные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя и направлению им поддержки, так как понимают, что без усиления они не способны выполнить поставленные задачи", — пояснил он.

Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя
Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя

По словам Мизинцева, за последние несколько дней интенсивность переговоров значительно выросла, при этом они с обеих сторон проходят в крайне грубых тонах. Как утверждается, с одной стороны, националисты в Мариуполе осознают своё положение и чувствуют безысходность, а с другой — украинские власти понимают, что не могут оказать какую-либо помощь.

"Кроме того, официальными должностными лицами Киева озвучивается риторика о том, что боевики в осаждённом городе должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя". При этом обязательно оговаривается, что для выполнения этой "великой" миссии у националистов есть более 200 тысяч человек мирного населения, которых они могут использовать "по полной" в качестве живого щита", — подчеркнул Мизинцев.

Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя
Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar