"Умственно отсталые": Французы пришли в ярость из-за новости о многомиллионной помощи Украине

Одни отметили, что народ тем временем должен будет больше работать, чтобы иметь возможность получать пенсию. Другие же заявили, что деньги растворятся в украинской коррупции.

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали власти Франции за решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь.

"На нашей стране висит долг в три тысячи миллиардов евро. <…> Наши руководители умственно отсталые, они не знают слова "долг", — заявил berser87.

При этом SergedePennsylvanie подметил, что французы тем временем должны будут больше работать, чтобы иметь возможность получать пенсию. По мнению пользователя с ником Loudoran, они нашли лопаты, чтобы вырыть яму ещё глубже.

А вот Lister Hide написал, что правительство разблокирует столько-то миллиардов, и задался вопросом: а где же они были заблокированы? Не без иронии он привёл "правильный" французский перевод: "Правительство увеличит национальный долг, заняв столько-то миллиардов".

"Скоро нас перестанут кредитовать, <…> давайте перестанем поставлять Украине оружие, а [президент Украины Владимир] Зеленский пусть прекратит свои актёрские выступления, это не кино. Необходимо остановить это противостояние", — убеждён Hk97vince.

В ответ читатель с ником cyclamen10 заявил, что все эти средства растворятся в украинской коррупции.