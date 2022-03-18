МО РФ предупредило о возможных преступлениях обезумевших националистов в Мариуполе

Россия предупреждает ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) о возможных преступлениях с тяжелейшими последствиями против граждан со стороны обезумевших националистов в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Заранее предупреждаем весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, МККК: ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумевших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары ВС России", — сказал офицер.