МО РФ предупредило о возможных преступлениях обезумевших националистов в Мариуполе
По данным российской стороны, они попытаются списать свои зверства на "неизбирательные удары" ВС РФ.
Россия предупреждает ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) о возможных преступлениях с тяжелейшими последствиями против граждан со стороны обезумевших националистов в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Заранее предупреждаем весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, МККК: ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумевших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары ВС России", — сказал офицер.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
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