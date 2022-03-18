РФ предложила боевикам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь
В ответ российская сторона получила категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева.
Россия предложила украинским националистам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева", — уточнил офицер.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
ТАСС / Коновалов Алексей