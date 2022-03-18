РФ предложила боевикам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь

В ответ российская сторона получила категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева.

Россия предложила украинским националистам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.