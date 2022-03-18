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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 18:55
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РФ предложила боевикам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь

В ответ российская сторона получила категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева.

Россия предложила украинским националистам в Мариуполе сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева", — уточнил офицер.

Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя
Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Андрей Бражников
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