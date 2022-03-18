При этом один из выживших в ответ на вопрос, почему и за что боевики вообще начали стрелять, резонно произнёс: "А разве их это волнует?"

Жители Рубежного рассказали о зверствах украинских националистов. Видео © Telegram / SHOT

Жители города Рубежное, не сдерживая эмоций и не стесняясь в выражениях, рассказали о зверствах украинских националистов. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

По словам людей, вдоволь натерпевшихся от украинских военных, боевики вели обстрел по жилым домам, школе, котельной и местам, где прятались жители. А напоследок решили ударить "Точкой-У" по двору.

"Ребят, очень жёстко она [украинская армия. — Прим. Лайфа] себя вела. Она стреляла и по людям, и по нам она стреляла. И даже по школам, и по убежищам, где люди. Ехал танк вот и в школу стрелял... Башню поворачиваю — стреляет", — рассказал один из жителей города.

Одна из чудом выживших отметила, что её семья еле успела выбежать в коридор, благодаря чему не попала под обстрел. При этом другой житель в ответ на вопрос, почему и за что украинские военные вообще начали огонь, резонно произнёс: "А разве их это волнует?"