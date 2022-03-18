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18 марта, 10:30

Российская ПВО отразила ночную атаку ракетами "Точка-У" по жилым кварталам Мелитополя

Обстрел города производился с юго-восточной окраины города Запорожье. Пусковые установки украинских националистов были уничтожены двумя ракетами "Искандер".

Ночью 18 марта с подконтрольной Киеву территории жилые кварталы Мелитополя были обстреляны ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российская ПВО отразила атаку по мирным гражданам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооружёнными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет", — отметил он.

Пусковые установки украинских националистов были уничтожены двумя ракетами "Искандер".

Мелитополь, по словам Конашенкова, сейчас живёт обычной жизнью: работают магазины и общественный транспорт, российские военные ежедневно доставляют гумпомощь.

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А ранее ДНР обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, чтобы была возможность сбивать украинские ракеты "Точка-У" на подступах или на достаточной высоте. Одна из таких ракет 14 марта была сбита над Донецком, в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова

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