Украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У"
Ночью российская ПВО отразила атаку этими ракетами по жилым кварталам Мелитополя, обстрел вёлся с юго-восточной окраины Запорожья.
Ночью 18 марта с подконтрольной Киеву территории жилые кварталы Мелитополя были обстреляны ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российская ПВО отразила атаку по мирным гражданам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооружёнными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет", — отметил он.
Пусковые установки украинских националистов были уничтожены двумя ракетами "Искандер".
Мелитополь, по словам Конашенкова, сейчас живёт обычной жизнью: работают магазины и общественный транспорт, российские военные ежедневно доставляют гумпомощь.
А ранее ДНР обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, чтобы была возможность сбивать украинские ракеты "Точка-У" на подступах или на достаточной высоте. Одна из таких ракет 14 марта была сбита над Донецком, в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.
ТАСС / Алексей Коновалов