Ночью российская ПВО отразила атаку этими ракетами по жилым кварталам Мелитополя, обстрел вёлся с юго-восточной окраины Запорожья.

Ночью 18 марта с подконтрольной Киеву территории жилые кварталы Мелитополя были обстреляны ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российская ПВО отразила атаку по мирным гражданам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооружёнными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет", — отметил он.

Пусковые установки украинских националистов были уничтожены двумя ракетами "Искандер".

Мелитополь, по словам Конашенкова, сейчас живёт обычной жизнью: работают магазины и общественный транспорт, российские военные ежедневно доставляют гумпомощь.