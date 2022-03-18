Сенатор Цеков предложил переименовать Нобелевскую премию мира в "Премию поджигателям войны"

Политики, предложившие выдвинуть украинского президента на получение данной награды, утратили всякую рассудительность и находятся под влиянием большой пропаганды, подчеркнул он.

Исходя из того, каким политикам присуждают Нобелевскую премию мира, её стоит переименовать в "Премию поджигателям войны, считает сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Так он отреагировал на инициативу политиков Европы о присуждении Премии мира украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"Это очередной гвоздь в крышку известного сооружения под названием Нобелевская премия мира", — сказал Цеков РИА "Новости" и добавил, что "Премию мира следует переименовать в "Премию поджигателям войны".

Сенатор убеждён в том, что политики, предложившие выдвинуть украинского президента на получение данной награды, утратили всякую рассудительность и находятся под влиянием большой пропаганды. Кандидатом выдвинули человека, который вслед за прежним лидером Незалежной продолжил обстрелы мирных жителей Донбасса и отказался выполнять мирные Минские соглашения, объяснил законодатель. По его мнению, западные чиновники не способны объективно оценить ситуацию ни в мире, ни на Украине.