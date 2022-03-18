Сенатор Цеков предложил переименовать Нобелевскую премию мира в "Премию поджигателям войны"
Политики, предложившие выдвинуть украинского президента на получение данной награды, утратили всякую рассудительность и находятся под влиянием большой пропаганды, подчеркнул он.
Исходя из того, каким политикам присуждают Нобелевскую премию мира, её стоит переименовать в "Премию поджигателям войны, считает сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Так он отреагировал на инициативу политиков Европы о присуждении Премии мира украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
"Это очередной гвоздь в крышку известного сооружения под названием Нобелевская премия мира", — сказал Цеков РИА "Новости" и добавил, что "Премию мира следует переименовать в "Премию поджигателям войны".
Сенатор убеждён в том, что политики, предложившие выдвинуть украинского президента на получение данной награды, утратили всякую рассудительность и находятся под влиянием большой пропаганды. Кандидатом выдвинули человека, который вслед за прежним лидером Незалежной продолжил обстрелы мирных жителей Донбасса и отказался выполнять мирные Минские соглашения, объяснил законодатель. По его мнению, западные чиновники не способны объективно оценить ситуацию ни в мире, ни на Украине.
А политолог Владимир Брутер назвал истинную причину выдвижения Зеленского на Нобелевскую премию мира. Он обратил внимание, что эта награда давно потеряла свою значимость. Её могут вручить кому угодно, лишь бы кандидат отвечал конъюнктурным требованиям Европы.