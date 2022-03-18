Песков: У Путина глаза как горели, так и горят

Президент России Владимир Путин очень дорожит поддержкой граждан, и это даёт ему силы двигаться дальше. Такое мнение выразил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя замечание одного из журналистов о том, что на живых выступлениях перед людьми у президента "совершенно по-другому горят глаза", чем во время совещаний по видео-конференц-связи (ВКС).

"Мы все за время пандемии стали вэкаэсными, но это не меняет нашей сути. То же самое и с президентом, глаза у него как горели, так и горят", — отреагировал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что "каждое выступление перед людьми для президента чрезвычайно важно", но он не хотел бы обсуждать тему внутренних переживаний главы государства в такие моменты.

"Безусловно, президент очень дорожит той поддержкой, которую он получает от людей. Это те люди, которые его поддерживают, которые с ним и в радости, и в трудные моменты. Это люди, на которых он рассчитывает, это люди, поддержка которых даёт ему силы идти дальше", — резюмировал он.