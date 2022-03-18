Путин проведёт телефонный разговор с Макроном вечером 18 марта
При этом представитель Кремля сообщил, что сегодня утром российский лидер уже созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу вечером, 18 марта, Владимир Путин проведёт очередной телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"У президента запланирован телефонный разговор. Поскольку он уже был анонсирован французской стороной, я расскажу, что это будет разговор с Эмманюэлем Макроном. Он будет вечером. Думаю, после 19:00 мск мы дадим соответствующее сообщение", — сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, что в течение дня у российского лидера запланирован целый ряд встреч непубличного характера. Кроме того, он добавил, что утром 18 марта у Путина уже состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее Макрон не исключил возможности новых визитов в Москву и Киев. Лидер Франции уточнил, что допускает любую политическую инициативу, однако намерен совершать определённые шаги, когда поймёт, что они могут дать полезные и ощутимые результаты.