Путин проведёт телефонный разговор с Макроном вечером 18 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу вечером, 18 марта, Владимир Путин проведёт очередной телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"У президента запланирован телефонный разговор. Поскольку он уже был анонсирован французской стороной, я расскажу, что это будет разговор с Эмманюэлем Макроном. Он будет вечером. Думаю, после 19:00 мск мы дадим соответствующее сообщение", — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что в течение дня у российского лидера запланирован целый ряд встреч непубличного характера. Кроме того, он добавил, что утром 18 марта у Путина уже состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.