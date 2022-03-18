Песков рассказал, от чего зависит вероятность встречи Путина и Зеленского
Украинская сторона ранее подтверждала, что лидер Незалежной готов встретиться с президентом РФ.
Возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского зависит от соглашения об урегулировании ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит ещё согласовать", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее подтверждала, что Зеленский готов встретиться с Путиным.
ТАСС / Михаил Метцель