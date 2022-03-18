Песков не стал комментировать возможный уход Дворковича из набсовета Россельхозбанка

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать уход председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича со своего поста, поскольку это не вопрос Кремля. Продолжит ли политик возглавлять набсовет Россельхозбанка, неизвестно.

"Я оставляю без комментариев, это не наша прерогатива, это решать банку и самому Дворковичу", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, должен ли Дворкович покинуть свой пост в госбанке из-за конфликта интересов и насколько, по мнению Кремля, его личная позиция противоречит должности.