Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости
При этом представитель Кремля отметил, что американский лидер позволяет себе говорить подобные вещи фактически каждый день.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что высказывания главы США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина являются личными оскорблениями. Однако Кремль не будет давать им резкой оценки с учётом утомляемости, раздражительности и забывчивости хозяина Овального кабинета.
"Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина", — сказал представитель Кремля, комментируя слова Байдена в том числе о "кровожадном диктаторе и чистом головорезе".
Песков отметил, что глава Белого дома фактически ежедневно позволяет себе подобные агрессивные высказывания. К таким заявлениям приводят раздражительность Байдена, его усталость, иногда забывчивость, утомляемость, считают в Кремле. В связи с этим Песков предпочёл не давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать у американского лидера большей агрессивности.
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Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. А генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на заявления Байдена опубликовал в своём телеграм-канале видео, где напомнил нынешнему президенту США о призыве бомбить мирный Белград в 1999 году.
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