Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что высказывания главы США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина являются личными оскорблениями. Однако Кремль не будет давать им резкой оценки с учётом утомляемости, раздражительности и забывчивости хозяина Овального кабинета.

"Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина", — сказал представитель Кремля, комментируя слова Байдена в том числе о "кровожадном диктаторе и чистом головорезе".

Песков отметил, что глава Белого дома фактически ежедневно позволяет себе подобные агрессивные высказывания. К таким заявлениям приводят раздражительность Байдена, его усталость, иногда забывчивость, утомляемость, считают в Кремле. В связи с этим Песков предпочёл не давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать у американского лидера большей агрессивности.