Песков: Россиянам нет надобности бежать закупать туалетную бумагу, гречку, сахар

"Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее", — отметил представитель Кремля.