Песков: Россиянам нет надобности бежать закупать туалетную бумагу, гречку, сахар
При этом представитель Кремля с пониманием отнёсся к тому, что многие граждане "не могут совладать с эмоциями" в этой ситуации.
Россиянам нет необходимости бежать в магазины и закупать продукты и предметы личной гигиены про запас, успокоил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее", — отметил представитель Кремля.
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Напомним, на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС ранее начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в России не ожидается. По его словам, запасов продуктов достаточно.
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ТАСС/Сергей Бобылев