Он обратил внимание, что эта награда давно потеряла свою значимость. Её могут вручить кому угодно, лишь бы кандидат отвечал конъюнктурным требованиям Европы.

Для Запада любой, кто борется с "русским варварством", — это свой человек. Поэтому не стоит удивляться, если президент Украины Владимир Зеленский действительно получит Нобелевскую премию мира. Такое мнение озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Лайфом.

"Зеленский меньше всего похож на кандидата в миротворцы хотя бы потому, что он является одним из участников военного конфликта. Второй момент заключается в том, что деградация всех этих премий и общественного мнения на Западе зашла очень далеко", — пояснил он.

По его словам, Запад запросто может выдвинуть на эту премию даже руководителя отряда пронацистских боевиков на Украине и назвать его истинным миротворцем. Если же задать вопрос, почему этот "миротворец" размещает фашистские лозунги в соцсетях, то в Европе ответят, что ничего такого не видели, или просто отмахнутся со словами "это другое".

Политолог уверен, что западные страны давно оценивают все события через призму собственной выгоды. "Рефлексия как элемент познания практически полностью отсутствует" у США и их европейских союзников, заключил Брутер.