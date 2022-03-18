Путин и Шольц обсудили ход специальной военной операции на Украине
Также президент обратил внимание канцлера на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые Запад проигнорировал.
Киев стремится всячески затянуть переговоры с Москвой, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", — говорится в сообщении Кремля.
Также Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, в результате которых погибли люди. По его словам, эти военные преступления Запад проигнорировал. Президент РФ добавил, что ВС РФ в свою очередь делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе открывают безопасные гумкоридоры. Так, 17 марта из Мариуполя было эвакуировано около 43 тысяч человек.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ