"Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, в результате которых погибли люди. По его словам, эти военные преступления Запад проигнорировал. Президент РФ добавил, что ВС РФ в свою очередь делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе открывают безопасные гумкоридоры. Так, 17 марта из Мариуполя было эвакуировано около 43 тысяч человек.