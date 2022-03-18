Убийца двух судебных приставов в Сочи умер в СИЗО
По словам адвоката, Кочьян страдал тяжёлым сердечным заболеванием, перед задержанием за совершение этого преступления ему планировалась операция на сердце.
Вартан К. Фото © LIFE
Вартан Кочьян, расстрелявший 9 июня 2021 года двух судебных приставов в сочинском Адлере, умер в СИЗО в Краснодаре. О смерти обвиняемого в убийстве сообщил ТАСС его адвокат Александр Бурнаев.
"Скончался в следственном изоляторе. Предположительно, по состоянию здоровья, но сегодня мы планируем обращаться в Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю с заявлением о преступлении, поскольку Кочьян страдал тяжёлым сердечным заболеванием, перед задержанием за совершение этого преступления ему планировалась операция на сердце", — рассказал Бурнаев.
По словам юриста, все документы о здоровье арестанта были у врачей СИЗО. Адвокат говорит, что мужчина постоянно жаловался ему и родственникам на то, что медицинская помощь надлежащим образом в изоляторе Краснодара не оказывается.
Напомним, утром 9 июня в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако Вартан К. категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.