Убийца двух судебных приставов в Сочи умер в СИЗО

Вартан Кочьян, расстрелявший 9 июня 2021 года двух судебных приставов в сочинском Адлере, умер в СИЗО в Краснодаре. О смерти обвиняемого в убийстве сообщил ТАСС его адвокат Александр Бурнаев.

"Скончался в следственном изоляторе. Предположительно, по состоянию здоровья, но сегодня мы планируем обращаться в Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю с заявлением о преступлении, поскольку Кочьян страдал тяжёлым сердечным заболеванием, перед задержанием за совершение этого преступления ему планировалась операция на сердце", — рассказал Бурнаев.

По словам юриста, все документы о здоровье арестанта были у врачей СИЗО. Адвокат говорит, что мужчина постоянно жаловался ему и родственникам на то, что медицинская помощь надлежащим образом в изоляторе Краснодара не оказывается.