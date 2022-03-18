"Легитимная цель": НАТО предупредили о неминуемом уничтожении их С-300 на Украине российской авиацией

При этом удар по поставляемой Киеву технике не приведёт к открытому столкновению России и Североатлантического альянса.

Если натовские системы противовоздушной обороны С-300 окажутся на территории Украины, то с этого момента их можно считать "легитимной военной целью" для российской авиации. В этом уверен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Как только комплексы С-300 пересекут границу какой-либо из стран НАТО и окажутся на украинской территории, задача российских ВКС — немедленно уничтожить эти системы противовоздушной обороны. Это легитимная военная цель для российской авиации", — пояснил он.

По его мнению, такое уничтожение зарубежной техники, поставляемой Киеву, не приведёт к открытому столкновению России и НАТО.