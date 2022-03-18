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Опубликовано 18 марта 2022, 09:16
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"Легитимная цель": НАТО предупредили о неминуемом уничтожении их С-300 на Украине российской авиацией

Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин

Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин

При этом удар по поставляемой Киеву технике не приведёт к открытому столкновению России и Североатлантического альянса.

Если натовские системы противовоздушной обороны С-300 окажутся на территории Украины, то с этого момента их можно считать "легитимной военной целью" для российской авиации. В этом уверен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Как только комплексы С-300 пересекут границу какой-либо из стран НАТО и окажутся на украинской территории, задача российских ВКС — немедленно уничтожить эти системы противовоздушной обороны. Это легитимная военная цель для российской авиации", — пояснил он.

По его мнению, такое уничтожение зарубежной техники, поставляемой Киеву, не приведёт к открытому столкновению России и НАТО.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками из Европы возможные поставки Украине средств ПВО и других вооружений. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Незалежной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300.

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Татьяна Миссуми
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