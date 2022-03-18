"Легитимная цель": НАТО предупредили о неминуемом уничтожении их С-300 на Украине российской авиацией
Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин
При этом удар по поставляемой Киеву технике не приведёт к открытому столкновению России и Североатлантического альянса.
Если натовские системы противовоздушной обороны С-300 окажутся на территории Украины, то с этого момента их можно считать "легитимной военной целью" для российской авиации. В этом уверен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Как только комплексы С-300 пересекут границу какой-либо из стран НАТО и окажутся на украинской территории, задача российских ВКС — немедленно уничтожить эти системы противовоздушной обороны. Это легитимная военная цель для российской авиации", — пояснил он.
По его мнению, такое уничтожение зарубежной техники, поставляемой Киеву, не приведёт к открытому столкновению России и НАТО.
Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками из Европы возможные поставки Украине средств ПВО и других вооружений. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Незалежной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300.