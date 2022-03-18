Футболист "Ростова" Алмквист перешёл в голландский "Утрехт"
ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Шведский нападающий "Ростова" Понтус Алмквист перешёл в голландский "Утрехт". Об этом сообщается на сайте клуба из Нидерландов.
Контракт с 22-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего сезона. В новом клубе Алмквист будет выступать под 17-м номером.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя футболистами из РПЛ.
ФК "Утрехт"