Футболист "Ростова" Алмквист перешёл в голландский "Утрехт"

Шведский нападающий "Ростова" Понтус Алмквист перешёл в голландский "Утрехт". Об этом сообщается на сайте клуба из Нидерландов.

Контракт с 22-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего сезона. В новом клубе Алмквист будет выступать под 17-м номером.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.