Депутат Хинштейн предложил наказывать за фейки о работе госорганов за рубежом

По словам парламентария, поправки могут быть рассмотрены Госдумой на следующей неделе.



Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", председатель думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн заявил, что партия подготовила поправки в закон о фейках про действия Вооружённых сил РФ, в которых предлагается ввести наказание, в том числе уголовное, за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом.



"Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами (Ирина Панькина, Василий Пискарев, Андрей Клишас) подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооружённых сил [РФ], а также за их публичную дискредитацию", — написал депутат в своём Telegram-канале.

Александр Хинштейшн сообщил о предложении партии привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности. Он выразил надежду на то, что уже сегодня комитет Госдумы обсудит эту инициативу и в случае одобрения поправок они будут рассмотрены уже на следующей неделе.

"Все, кто защищают интересы России за её пределами, неважно, носят они погоны или нет, должны быть надёжно защищены от любых провокаций, лжи и чернухи. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения или представительства Россотрудничества", — заключил депутат "Единой России".

