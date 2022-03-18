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Опубликовано 18 марта 2022, 08:53
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Лайф публикует видео с места гибели четырёх женщин в Донецке после обстрела ВСУ

Погибшими оказались мирные жительницы 1960, 1967, 1972 и 1974 года рождения.

Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка украинской стороной. В распоряжении Лайфа появилось видео с места. На кадрах — разрушенный подъезд, выбитые стёкла, повреждённый автомобиль и самое страшное — тела убитых на земле, укрытые куртками и одеялами.

Кадры с места гибели четырёх женщин в Донецке после обстрела Киева. Видео © LIFE

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, обстрел зафиксирован на улице Петровского Кировского района города. По уточнённой информации, все погибшие — женщины 1960, 1967, 1972 и 1974 года рождения.

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А 14 марта над Донецком была сбита украинская ракета "Точка-У", в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.

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LIFE

Александра Вишнякова
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