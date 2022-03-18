В России за сутки госпитализировали 5513 человек с коронавирусом
Выписано в связи с выздоровлением 105 064 человека, что на 6,7% меньше по сравнению с 17 марта.
За последние сутки в России с коронавирусом госпитализировано 5513 человек, что на 10,1% больше по сравнению с прошедшим днём. При этом выписано после выздоровления 105 064 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Всего выявлено 34 442 новых случая заболевания коронавирусом. Также за сутки подтверждено 524 летальных исхода.
Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, каков оптимальный срок восстановления после ковида. А инфекционист Елена Мескина уточнила, что это зависит от формы и тяжести инфекции, а также от наличия у человека различных сопутствующих заболеваний.
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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв