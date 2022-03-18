В России за сутки госпитализировали 5513 человек с коронавирусом

За последние сутки в России с коронавирусом госпитализировано 5513 человек, что на 10,1% больше по сравнению с прошедшим днём. При этом выписано после выздоровления 105 064 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.