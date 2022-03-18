МИД Китая разъяснил свою позицию по Украине в ответ на угрозы Блинкена
КНР стала одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z", из-за чего на неё началось давление со стороны Запада с призывами высказаться "правильно".
Китай придерживается в отношении ситуации вокруг Украины независимой позиции, основанной на существе дела. Об этом заявил на брифинге 18 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона "предпринять меры", если выяснится, что Пекин поддерживает российскую "Операцию Z".
"В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом", — подчеркнул дипломат.
Напомним, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин выразил готовность оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
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