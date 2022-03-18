МИД Китая разъяснил свою позицию по Украине в ответ на угрозы Блинкена

КНР стала одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z", из-за чего на неё началось давление со стороны Запада с призывами высказаться "правильно".

Китай придерживается в отношении ситуации вокруг Украины независимой позиции, основанной на существе дела. Об этом заявил на брифинге 18 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона "предпринять меры", если выяснится, что Пекин поддерживает российскую "Операцию Z".