Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в РФ
Там заверили, что препараты, пропавшие в аптеках, есть у дистрибьюторов, у производителей и в ближайшее время они поступят на прилавки.
Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила об отсутствии проблем у производителей и дистрибьюторов с производством и поставками лекарств в страну.
"Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", — заявила Алла Самойлова в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что пропавшие из аптек лекарства имеются в наличии у производителей и скоро поступят в аптеки.
Ранее Минздрав сообщил о росте объёмов производства лекарств в России. Так, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года. Также сообщается, что детей с тяжёлыми заболеваниями не оставят без лекарств из-за санкций.
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