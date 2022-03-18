Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в РФ

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила об отсутствии проблем у производителей и дистрибьюторов с производством и поставками лекарств в страну.

"Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", — заявила Алла Самойлова в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что пропавшие из аптек лекарства имеются в наличии у производителей и скоро поступят в аптеки.