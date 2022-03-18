Названа самая счастливая страна мира по версии ООН, и этот титул у неё уже пятый год

Финляндия пятый год подряд признана самой счастливой страной в мире по версии доклада World Happiness Report 2022, который составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В рейтинге государство снова с отрывом в несколько сотен баллов опередило соперников.

В пятёрку самых счастливых также включены Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. А первую десятку замкнули Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. В рейтинге оценивались 146 стран мира с учётом таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые Всемирный доклад о счастье был представлен в 2012 году.