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18 марта, 08:07

Названа самая счастливая страна мира по версии ООН, и этот титул у неё уже пятый год

В пятёрку лидеров удалось выбиться Дании, Исландии, Швейцарии и Нидерландам. В рейтинге оценивались 146 стран мира.

Финляндия пятый год подряд признана самой счастливой страной в мире по версии доклада World Happiness Report 2022, который составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В рейтинге государство снова с отрывом в несколько сотен баллов опередило соперников.

В пятёрку самых счастливых также включены Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. А первую десятку замкнули Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. В рейтинге оценивались 146 стран мира с учётом таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые Всемирный доклад о счастье был представлен в 2012 году.

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Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Самое дорогое топливо из числа стран Старого Света продаётся в Нидерландах, в пересчёте на российскую валюту оно стоит 169,1 рубля за литр.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

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