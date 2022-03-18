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Опубликовано 18 марта 2022, 07:54

Военные ЛНР при поддержке ВС России освободили более 90% территории республики

А подразделения ДНР тем временем продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя и ведут бои против украинских националистов в центре города.

Войска Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооружённых сил России освободили более 90% процентов территории ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В настоящее время подразделениями ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобождённого населённого пункта Рубежное", — отметил генерал-майор, добавив, что Российская армия также сейчас продолжает успешное наступление в северном направлении в ДНР.

Он также рассказал, что за сутки продвижение российских войск составило 16 километров. В Мариуполе подразделения ДНР и российские военнослужащие сжимают кольцо окружения, они ведут бои против националистов в центре города.

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Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя имеет символический смысл. По его мнению, в этом городе произошло много "узловых моментов". Поэтому если он перейдёт под контроль сил ДНР, то это будет означать падение киевской власти.

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Пресс-служба Минобороны России

Александра Васильева
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