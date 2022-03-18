Вице-спикер парламента Крыма счёл обвинения Киева в воровстве воды из Днепра абсурдными
Он напомнил, что река берёт своё начало в Российской Федерации и заявления Украины о краже являются небылицами.
Обвинения киевских властей в том, что Крым занимается воровством днепровской воды, являются небылицей и абсурдом, рассказал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. Ранее Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своём сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 млн гривен (более 2,2 миллиарда рублей).
"Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного — Днепр берёт своё начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история", — сказал Фикс в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий напомнил, что Северо-Крымский канал в качестве водной артерии строился именно для обеспечения водой полуострова. Днепровская вода, по его мнению, по праву принадлежит Крыму, и никто не имеет права ограничивать её подачу, "пытаясь устроить геноцид населения", заключил Фикс.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска вышли к Херсону. Это позволило наконец-то разблокировать Северо-Крымский канал, чтобы восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф показывал, как разблокированный российскими военными в рамках "Операции Z" Северо-Крымский канал начал заполняться водой из Днепра. Насыпанную Украиной дамбу, которая перекрывала воду для полуострова, российские военные взорвали 26 февраля.
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ТАСС / Сергей Мальгавко