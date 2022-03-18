Вице-спикер парламента Крыма счёл обвинения Киева в воровстве воды из Днепра абсурдными

Обвинения киевских властей в том, что Крым занимается воровством днепровской воды, являются небылицей и абсурдом, рассказал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. Ранее Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своём сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 млн гривен (более 2,2 миллиарда рублей).

"Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного — Днепр берёт своё начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история", — сказал Фикс в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий напомнил, что Северо-Крымский канал в качестве водной артерии строился именно для обеспечения водой полуострова. Днепровская вода, по его мнению, по праву принадлежит Крыму, и никто не имеет права ограничивать её подачу, "пытаясь устроить геноцид населения", заключил Фикс.