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Опубликовано 18 марта 2022, 07:37
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Опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на 18 марта

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 18 марта. Фото © Минобороны РФ

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 18 марта. Фото © Минобороны РФ

Российскими войсками освобождены Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.

За прошедшие сутки подразделения Российской армии в ходе спецоперации на Украине продвинулись ещё на 16 километров, взяв под контроль четыре населённых пункта. Об этом заявил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Силы РФ продолжают успешное наступление в северном направлении. За сутки взяты под контроль населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров", — уточнил офицер.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что огневые позиции со всей техникой и вооружением разгромлены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.

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Андрей Бражников
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