Опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на 18 марта

За прошедшие сутки подразделения Российской армии в ходе спецоперации на Украине продвинулись ещё на 16 километров, взяв под контроль четыре населённых пункта. Об этом заявил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.