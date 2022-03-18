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18 марта, 07:37

Опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на 18 марта

Российскими войсками освобождены Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.

<p>Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 18 марта. Фото © Минобороны РФ</p>

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 18 марта. Фото © Минобороны РФ

За прошедшие сутки подразделения Российской армии в ходе спецоперации на Украине продвинулись ещё на 16 километров, взяв под контроль четыре населённых пункта. Об этом заявил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Силы РФ продолжают успешное наступление в северном направлении. За сутки взяты под контроль населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров", — уточнил офицер.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что огневые позиции со всей техникой и вооружением разгромлены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.

Андрей Бражников

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