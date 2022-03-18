Опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на 18 марта
Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 18 марта. Фото © Минобороны РФ
Российскими войсками освобождены Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.
За прошедшие сутки подразделения Российской армии в ходе спецоперации на Украине продвинулись ещё на 16 километров, взяв под контроль четыре населённых пункта. Об этом заявил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Силы РФ продолжают успешное наступление в северном направлении. За сутки взяты под контроль населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров", — уточнил офицер.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что огневые позиции со всей техникой и вооружением разгромлены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.