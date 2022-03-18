Депутат Госдумы Фёдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедшим западным компаниям

Парламентарий предлагает установить для всех брендов крайний срок возвращения — 1 мая этого года, после чего вводить запрет.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на 10 лет остановить работу ушедших из-за санкций иностранных компаний, если они не возобновят свою деятельность на территории РФ в ближайшие сроки. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты", — приводит цитату из обращения RT. Депутат объясняет, что приостановившие работу организации заставили десятки россиян пребывать в состоянии неопределённости.