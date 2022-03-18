Басурин считает, что Россия создала бесполётную зону над Донбассом

Россия создала над Донбассом бесполётную зону, считает официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, да", — заявил Басурин, отвечая на вопрос о введении режима закрытого неба и "развёртывании зонтика" бесполётной зоны над республиками Донбасса.