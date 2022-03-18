Басурин считает, что Россия создала бесполётную зону над Донбассом

По его мнению, военным ДНР не нужны комплексы ПВО, достаточно того, чтобы Вооружённые силы РФ контролировали небо над республиками.

Россия создала над Донбассом бесполётную зону, считает официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, да", — заявил Басурин, отвечая на вопрос о введении режима закрытого неба и "развёртывании зонтика" бесполётной зоны над республиками Донбасса.