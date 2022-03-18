Басурин считает, что Россия создала бесполётную зону над Донбассом
По его мнению, военным ДНР не нужны комплексы ПВО, достаточно того, чтобы Вооружённые силы РФ контролировали небо над республиками.
Россия создала над Донбассом бесполётную зону, считает официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, да", — заявил Басурин, отвечая на вопрос о введении режима закрытого неба и "развёртывании зонтика" бесполётной зоны над республиками Донбасса.
Он также отметил, что силам ДНР не нужно передавать комплексы ПВО, достаточно того, чтобы Вооружённые силы России сами контролировали небо над Донбассом.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский просил США и Евросоюз закрыть небо над страной или предоставить самолёты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об отказе альянса делать это, после чего президент Незалежной усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Кроме того, ранее не один мировой лидер высказался против введения бесполётной зоны, некоторые политики считают, что это приведёт к третьей мировой войне.
LIFE