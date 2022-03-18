Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ высокоточным оружием
Операция выполнялась со средних и малых высот, информация о ликвидированных объектах фиксировалась средствами объективного контроля.
Кадры уничтожения бронетехники ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами Вооружённых сил Украины беспилотным летательным аппаратом "Форпост".
"Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами", — сообщили в ведомстве.
В Министерстве также добавили, что боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот, а информация об уничтоженных военных объектах и технике ВСУ фиксировалась средствами объективного контроля.
Ранее Министерство обороны РФ публиковало кадры контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины. По данным министерства, на видео попала батарея 152-мм гаубиц ВСУ, после удара по которым прогремело три мощных взрыва.