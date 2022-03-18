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Опубликовано 18 марта 2022, 06:20
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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ высокоточным оружием

Операция выполнялась со средних и малых высот, информация о ликвидированных объектах фиксировалась средствами объективного контроля.

Кадры уничтожения бронетехники ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами Вооружённых сил Украины беспилотным летательным аппаратом "Форпост".

"Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами", — сообщили в ведомстве.

В Министерстве также добавили, что боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот, а информация об уничтоженных военных объектах и технике ВСУ фиксировалась средствами объективного контроля.

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Ранее Министерство обороны РФ публиковало кадры контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины. По данным министерства, на видео попала батарея 152-мм гаубиц ВСУ, после удара по которым прогремело три мощных взрыва.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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