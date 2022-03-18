В Шарм-эль-Шейхе россиянам временно отменили штрафы за просроченные визы

Власти Египта временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"С учётом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе", — написала Догузова в своём телеграм-канале.

Она также поблагодарила коллегу за оперативную поддержку. Глава Ростуризма напомнила, что сейчас ведомство параллельно занимается решением вопросов о возращении всех россиян с отдыха на родину. Позже Ростуризм сообщит о ближайших спецрейсах.