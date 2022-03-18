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18 марта, 05:52

В Шарм-эль-Шейхе россиянам временно отменили штрафы за просроченные визы

В Ростуризме напомнили, что ведомство сейчас активно занимается вопросом возращения всех туристов из РФ на родину. Информация о ближайших спецрейсах появится позже.

Власти Египта временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"С учётом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе", — написала Догузова в своём телеграм-канале.

Она также поблагодарила коллегу за оперативную поддержку. Глава Ростуризма напомнила, что сейчас ведомство параллельно занимается решением вопросов о возращении всех россиян с отдыха на родину. Позже Ростуризм сообщит о ближайших спецрейсах.

В Россию на двух самолётах вернули застрявших в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде туристов

В Россию на двух самолётах вернули застрявших в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде туристов

Ранее Лайф писал о том, что туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% организованных туристов. Домой путешественников возвращают специальными чартерными вылетами либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны. В Ростуризме уточнили, что работы идут круглосуточно.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева
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