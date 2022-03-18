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18 марта, 05:31

В Европарламенте напомнили о зависимости ЕС от импорта из России

В прошлом году объём товарооборота между РФ и Евросоюзом превысил 283 миллиарда долларов.

Специальная военная операция России на Украине показала, насколько сильно Евросоюз зависим от поставок товаров из этих двух стран во многих сферах, особенно в продовольственной. Об этом сообщил в обращении к Еврокомиссии европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен, пишет RT.

"ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания", — считает Кристенсен.

В связи с этим он задал членам Еврокомиссии ряд важных вопросов. Например: каков процент удобрений и зерновых, импортируемых из России и Украины, и как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в страны Евросоюза?

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Напомним, несколько дней назад в силу вступил очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. В частности, были введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. В списке частных лиц оказались российские бизнесмены и медийные персоны.

Обложка ©

Pixabay

Оксана Попова

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