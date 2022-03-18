В Европарламенте напомнили о зависимости ЕС от импорта из России

Специальная военная операция России на Украине показала, насколько сильно Евросоюз зависим от поставок товаров из этих двух стран во многих сферах, особенно в продовольственной. Об этом сообщил в обращении к Еврокомиссии европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен, пишет RT.

"ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания", — считает Кристенсен.

В связи с этим он задал членам Еврокомиссии ряд важных вопросов. Например: каков процент удобрений и зерновых, импортируемых из России и Украины, и как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в страны Евросоюза?