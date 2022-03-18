Автоэксперт Кадаков посоветовал водителям заранее купить зимнюю резину

В нынешней ситуации спрогнозировать, что будет на рынке автомобильных шин в ближайшее время, весьма сложно, поэтому, если покупка зимней резины запланирована перед следующим холодным сезоном, лучше не откладывать её до осени. Такой совет дал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"В выигрыше окажутся люди, которые купили шины вчера или неделю назад или которые купят их, скажем, завтра, потому что послезавтра будет дороже. То есть если человек понимает, что ему осенью придётся покупать новый комплект зимних шин, то лучше это сделать сейчас, на исходе зимнего сезона, когда цены не такие пока ещё высокие, потому что осенью явно будет намного дороже", — пояснил автоэксперт в беседе с "Лентой.ру".

Кадаков добавил, что, несмотря на приостановку работы в России некоторых производителей, их летних шин ещё должно быть достаточно в продаже, так как "никто не заполняет склады за одни сутки". Производство работает круглогодично: шесть месяцев с упором на летние шины, затем шесть месяцев с упором на зимние. И хоть давать какие-либо прогнозы сейчас сложно, дефицита шин быть не должно, подытожил автоэксперт.