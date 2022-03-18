Сомнолог Калинкин рассказал россиянам, как правильно пробуждаться по утрам

Нормальный сон человека в среднем длится от семи до девяти часов. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, член Европейского общества исследователей сна (ESRS) Александр Калинкин. В беседе с RT он объяснил россиянам, что нужно делать для правильного пробуждения по утрам.

"Пробуждение по будильнику — одна из самых больших кар для человека. Если человек просыпается так на регулярной основе, это говорит об одном: он недосыпает определённую часть времени от индивидуальной нормы, которая ему свойственна", — рассказал сомнолог.

Как заметил Калинкин, недосыпание всего на час от индивидуальной нормы оказывает негативное влияние не только на общее самочувствие человека и его когнитивные способности но и может иметь долгосрочные последствия, поскольку меняет активность генома в направлении патологических процессов. По мнению специалиста, пробуждение должно быть естественным. Также, по словам Калинкина, немалое значение имеет солнечный свет, который обеспечивает постепенную подготовку организма к пробуждению.

"Если человек просыпается по будильнику, нужно сделать всё для того, чтобы максимально устранить эту привычку. Для этого необходимо восстановить свою норму сна: и в будние, и в выходные дни придерживаться одного и того же времени засыпания и пробуждения", — поведал сомнолог.

Эксперт также призвал избегать факторов, влияющих качество сна. В частности, речь идёт об избыточном потреблении продуктов, в которых содержится кофеин, спиртных напитках и никотиновой продукции.