Россия продлила запрет на полёты на юге страны до 26 марта
Под ограничения подпали 12 аэропортов: в Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Геленджике, Симферополе, Элисте, Брянске, Белгороде, Курске, Орле и Воронеже.
Российские авиавласти продлили запрет на полёты гражданских судов в воздушном пространстве южных регионов страны до 26 марта. Об этом сообщает ТАСС.
"Продлили до 26 марта", — сказал источник агентства в Минтрансе РФ.
Напомним, из-за российской спецоперации на Украине Росавиация до 2 марта приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России, а затем несколько раз продлевала запрет.
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