Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова
По словам юриста, жалоба в отношении политика была подана гражданским движением "Боец".
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, задержанный сегодня сотрудниками полиции, проходит по делу о вымогательстве. Об этом со ссылкой на адвоката политика сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По словам юриста Менко Менкова, в случае с Борисовым речь идёт не о злоупотреблениях средствами ЕС, как предполагалось ранее, а о вымогательстве. Жалоба в отношении Борисова была подана гражданским движением "Боец", уточнил адвокат.
"Я не выяснил, в чём конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство. В чём именно оно заключается, кого касается и когда происходило, не говорится", — пояснил адвокат.
Пока в рамках уголовного дела допрошен лишь один свидетель. Им является нынешний премьер-министр страны Кирил Петков, добавил адвокат.
Ранее суд в Нур-Султане арестовал подозреваемого в хищениях племянника Назарбаева. Другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Сообщалось, что он подозревается в превышении своих должностных полномочий в АО "Казахтелеком".
ТАСС / EPA