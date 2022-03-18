Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, задержанный сегодня сотрудниками полиции, проходит по делу о вымогательстве. Об этом со ссылкой на адвоката политика сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

По словам юриста Менко Менкова, в случае с Борисовым речь идёт не о злоупотреблениях средствами ЕС, как предполагалось ранее, а о вымогательстве. Жалоба в отношении Борисова была подана гражданским движением "Боец", уточнил адвокат.

"Я не выяснил, в чём конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство. В чём именно оно заключается, кого касается и когда происходило, не говорится", — пояснил адвокат.

Пока в рамках уголовного дела допрошен лишь один свидетель. Им является нынешний премьер-министр страны Кирил Петков, добавил адвокат.