Сенатор Цеков счёл поразительными изменения в Крыму за восемь лет в составе России

Изменения, которые произошли в Крыму с момента его присоединения к России, поразительны, считает член Комитета Совфеда по международным делам от республики Сергей Цеков. По его мнению, жители полуострова стремились войти в состав РФ с тех пор, как распался Советский Союз.

"Те изменения, которые произошли в Крыму за эти восемь лет, — мы могли о них только мечтать, но не думали, что они будут так быстро реализовываться. Для того чтобы понять, как много сделано в Крыму, достаточно проехать по Крымскому мосту, по трассе "Таврида", проехать мимо терминала аэропорта Симферополя, мимо республиканской больницы, доехать до Севастополя: изменения произошли поразительные", — сказал сенатор в беседе с RT.