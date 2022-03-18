Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя имеет символический смысл

Народной милиции ДНР необходимо взять Мариуполь, так как это вызовет колоссальный подъём духа в Донецкой и Луганской народных республиках, а также позволит высвободить силы для дальнейшего наступления, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. В Мариуполе много собралось таких узловых моментов, и если его взять, то это будет колоссальный подъём боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины", — поделился Прозоров в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что сейчас вся территория на юге ДНР и на берегу Азовского моря, кроме Мариуполя, находится под контролем Народной милиции. Если его взять, то войска, которые сейчас стянуты к городу, смогут там отдохнуть и пополнить запасы, а затем пойти на Киев или Львов.

"Мариуполь будут брать по-любому, слишком много на него завязано разных линий, я даже не имею в виду чисто военных. Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов – Одесса. Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой", — сказал Прозоров.