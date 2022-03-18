Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя имеет символический смысл

По его мнению, в этом городе произошло много "узловых моментов". Поэтому если он перейдёт под контроль сил ДНР, то это будет означать падение киевской власти.

Народной милиции ДНР необходимо взять Мариуполь, так как это вызовет колоссальный подъём духа в Донецкой и Луганской народных республиках, а также позволит высвободить силы для дальнейшего наступления, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. В Мариуполе много собралось таких узловых моментов, и если его взять, то это будет колоссальный подъём боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины", — поделился Прозоров в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что сейчас вся территория на юге ДНР и на берегу Азовского моря, кроме Мариуполя, находится под контролем Народной милиции. Если его взять, то войска, которые сейчас стянуты к городу, смогут там отдохнуть и пополнить запасы, а затем пойти на Киев или Львов.

"Мариуполь будут брать по-любому, слишком много на него завязано разных линий, я даже не имею в виду чисто военных. Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов – Одесса. Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой", — сказал Прозоров.