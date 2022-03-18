В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов

Движение "Талибан"* официально запретило показ на территории государства любых иностранных сериалов. Решение было принято на встрече культурной комиссии талибов и сотрудников Министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей. Об этом рассказал РИА "Новости" участник встречи.

"Талибы чётко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведённых на дари и пушту", — сообщил собеседник агентства и добавил, что в случае нарушения запрета движение не примет никаких оправданий.

Ранее в стране был разрешён просмотр сериалов, например, из Турции и Индии. Они были популярны среди населения, как и музыка из этих стран. По мнению участника встречи, запрет на иностранные ленты равносилен прекращению телевизионного вещания, так как в Афганистане нет киноиндустрии и запрещённые сериалы заменить нечем. Следовательно, ограничение означает, что нужно выключить телевизоры.

Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.