В России за несколько недель спрос на презервативы вырос на 17%

В преддверии повышения цен на импортируемые товары россияне стали массово скупать презервативы. Спрос на них вырос и в аптеках, и в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования DSM Group, пишет РБК.

Согласно данным, с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи средств контрацепции выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 млн рублей, — в денежном. За девять недель продажи в аптеках составили в целом четыре миллиона упаковок на сумму 1,3 млрд рублей. Продажи выросли почти на 26% в сравнении с предыдущими неделями.



Сейчас в интернет-магазинах цена марки Durex колеблется от 800 рублей до четырёх тысяч. Например, на "Яндекс.Маркете" встречаются упаковки Durex Invisible (12 штук) по четыре тысячи рублей, а в одном из краснодарских магазинов сети Spar стоимость упаковки Durex Elite (12 штук) достигает пяти тысяч рублей.

Представитель одной из крупных сетей магазинов рассказал, что цены на барьерную контрацепцию пока не менялись, но поставщики уведомили о росте отпускной цены на 15% с начала апреля. Сейчас закупочная стоимость выросла на 20–50%. Это связано с изменениями курса доллара, но ретейлеру пока удаётся удерживать цены на прежнем уровне.