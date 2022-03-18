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18 марта, 07:10

Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения председателем ЦБ

Напомним, она возглавляет регулятор с 2013 года, на новый срок её утвердили в 2017-м.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя ЦБ. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной думы страны.

"Президент РФ внёс в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета ГД 21 марта.

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Напомним, председатель Банка России назначается Госдумой сроком на пять лет, кандидатура главы ЦБ вносится в нижнюю палату парламента президентом. Эльвира Набиуллина возглавляет регулятор с 2013 года, в 2017-м её кандидатуру утвердили для назначения на новый срок.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Александра Васильева

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