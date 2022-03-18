Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения председателем ЦБ

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя ЦБ. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной думы страны.

"Президент РФ внёс в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета ГД 21 марта.