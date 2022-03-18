Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения председателем ЦБ
Напомним, она возглавляет регулятор с 2013 года, на новый срок её утвердили в 2017-м.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя ЦБ. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной думы страны.
"Президент РФ внёс в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета ГД 21 марта.
Напомним, председатель Банка России назначается Госдумой сроком на пять лет, кандидатура главы ЦБ вносится в нижнюю палату парламента президентом. Эльвира Набиуллина возглавляет регулятор с 2013 года, в 2017-м её кандидатуру утвердили для назначения на новый срок.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ