Певца Игоря Левченко арестовали за призывы к насилию в отношении военных РФ
В отношении него возбуждено уголовное дело. В ходе допроса уроженец Украины полностью признал свою вину.
Задержание певца Игоря Левченко. Видео © ГСУ СК РФ по Московской области
В Подмосковье арестован уроженец Украины, певец Игорь Левченко, он обвиняется в распространении призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
"По ходатайству следователя следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 февраля Левченко опубликовал в "Инстаграме" видео, в котором, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств. Певец в ходе допроса полностью признал свою вину и раскаялся.
Ранее Лайф писал о том, как житель Краснодара получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z. Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса "Вечный огонь". В отношении мужчины составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".