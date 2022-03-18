Певца Игоря Левченко арестовали за призывы к насилию в отношении военных РФ

Задержание певца Игоря Левченко. Видео © ГСУ СК РФ по Московской области

В Подмосковье арестован уроженец Украины, певец Игорь Левченко, он обвиняется в распространении призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 февраля Левченко опубликовал в "Инстаграме" видео, в котором, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств. Певец в ходе допроса полностью признал свою вину и раскаялся.