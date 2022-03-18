ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 07:28
19728

Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Кольцо окружения вокруг членов нацбатальона "Азов" и других радикальных формирований, засевших в городе, постепенно сжимают.

Подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке Российских вооружённых сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", — сказал он.

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя имеет символический смысл
Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя имеет символический смысл

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar