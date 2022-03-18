Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя
Кольцо окружения вокруг членов нацбатальона "Азов" и других радикальных формирований, засевших в городе, постепенно сжимают.
Подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке Российских вооружённых сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", — сказал он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
ТАСС / Михаил Терещенко