Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Кольцо окружения вокруг членов нацбатальона "Азов" и других радикальных формирований, засевших в городе, постепенно сжимают.

Подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.