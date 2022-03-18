Войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке Российских вооружённых сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", — сказал он.